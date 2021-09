Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca originalul ordonantei privind Programul National de Investitii "Anghel Saligny" a fost transmis Ministerului Justitiei pe 25 august. "Am verificat cu ministrul Dezvoltarii. Pe 25.08 am primit copia ca a fost trimis originalul acestei ordonante…

- Premierul Florin Cîțu susține ca a trimis Ministerului Justiției înca din 25 august proiectul privind programul "Anghel Saligny”. Stelian Ion îl contrazice însa, spunând ca ministerul nu a primit, pâna în acest moment, în original, proiectul…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca USR-PLUS santajeaza cu Sectia Speciala si a subliniat ca "politica nu se poate face pe conditionari si santaj" si ca nu este timp de "jocuri politice", in contextul discutiilor cu privire la Programul National de Investitii "Anghel Saligny". …

- Premierul Florin Cițu a facut, miercuri, noi precizari despre scandalul in coaliție provocat de introducerea pe ordinea de zi suplimentara a Programului Național de Investiții Anghel Saligny, care nu are avizele necesare, ceea ce i-a nemulțumit pe cei din USR-PLUS. Premierul a declarat intr-o conferința…

- UPDATE: Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, dupa ședința din guvern in care USR PLUS a amenințat ca pleaca de la guvernare daca proiectul de investiții „Anghel Saligny” va fi adoptat, ca proiectul va trece și ca amenințarile USR PLUS „vin și pleaca”. „Cel mai simplu ar fi ca toata lumea sa respecte…

- Sursa foto: MEDIAFAX Ședința de Guvern de astazi, 1 septembrie, a oferit prilejul unor noi tensiuni la nivelul coaliției de guvernare. Premierul Florin Cițu, angrenat in lupta pentru președinția PNL, insista pentru introducerea pe ordinea de zi suplimentara a ședinței de Guvern a proiectului de OUG…

- Premierul Florin Cițu invoca un presupus aviz tacit al Ministerului Justiției pentru proiectul de OUG privind programul de 50 miliarde euro Anghel Saligny, dar miniștrii USR PLUS arata ca avizul Ministerului Justiției este obligatoriu, deci nu poate fi tacit. USR PLUS il acuza pe premier ca vrea sa…

- Premierul Florin Cițu a decis sa ignore opoziția manifestata de cei de la USR-PLUS și a bagat pe ordinea de zi suplimentara proiectul prin care va fi pornit Programul ”Anghel Saligny”. In acest context, ședința de Guvern este una extrem de tensionata și a fost intrerupta. Premierul Florin…