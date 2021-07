Stiri pe aceeasi tema

- Caștigul salarial mediu net a crescut cu 11,9% in aprilie 2021, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, a precizat, sambata, premierul Florin Cițu. Acesta a explicat modul in care a crescut puterea de cumparare a romanilor, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Intr-o postare…

