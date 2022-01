Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Florin Cițu spune ca e nevoie rapid de o analiza pe tema certificatului verde. Acesta spune ca e nevoie ca specialiștii sa spuna daca infectarile pot fi stopate și altfel sau daca e nevoie de certificatul verde și la munca. Cițu atenționeaza ca nu e de acord cu o alta soluție care…

- Liderii Coalitiei au discutat, joi, la Guvern, despre proiectul de lege pentru introducerea certificatului verde fara a ajunge insa la vreun acord. Șansele sa existe o noua lege care sa reglementeze folosirea certificatului de la inceputul anului sunt foarte mici, au declarat pentru HotNews.ro surse…

- Proiectul certificatului COVID creeaza haos și indecizie in interiorul Coaliției. Liderii PSD, PNL și UDMR iau in calcul o noua modificare a proiectului de lege, mai exact eliminarea obligativitații prezentarii certificatului COVID la locul de munca. Varianta ar fi fost propusa de președintele Klaus…

- Proiectul certificatului COVID creeaza haos și indecizie în interiorul Coaliției. Liderii PSD, PNL și UDMR iau în calcul o noua modificare a proiectului de lege, mai exact eliminarea obligativitații prezentarii certificatului COVID la locul de munca. Varianta a fost propusa de președintele…

- SURSE| Legea certificatului verde va fi adoptata inainte de finalul anului. Coaliția a DECIS Legea certificatului verde va fi adoptata inainte de finalul anului. Coaliția a DECIS Președintele PSD Marcel Ciolacu a promis ca pana la finele anului legea certificatului verde va fi adoptata, susțin surse…

- Sedinta coalitiei de guvernare a fost suspendata, marti, dupa trei ore de discutii, iar liderii partidelor sau premierul nu au facut declaratii. Surse politice au declarat ca reprezentantii coalitiei ar urma sa discute cu presedintele Klaus Iohannis. Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat ca intrunirea…

- Romania este la un pas de cele mai dure restricții! Certificatul verde va fi obligatoriu la locul de munca, indiferent de numarul de angajați din cladire, daca deputații vor aproba proiectul. Proiectul ajunge, astazi, azi in comisiile de la Camera Deputaților, apoi va fi votul final. Deși la Senat a…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde de vaccinare sau imunizare la SARS-CoV-2 in toate activitațile economice, pentru a ține economica deschisa. De asemenea, Cițu spune ca și in magazine ar putea fi necesar acest…