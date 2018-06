Citu: Romanii se asteapta la o criza economica, increderea in economie s-a prabusit

Stiri pe aceeasi tema

- Increderea romanilor in economie s-a prabusit dupa iulie 2017. Indicatorul publicat de Comisia Europeana arata ca romanii se asteapta la o criza economica in perioada urmatoare, avertizeaza senatorul PNL Florin Citu.

- Eugen Teodorovici, tinta unei noi motiuni simple, depusa de Opozitie. Ministrul de Finante va veni, saptamana viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, sa dea explicatii privind situatia masurile fiscale, dar si pe Pilonului II de pensii. PNL a depus o noua motiune simpla. Liberalii au depus, la Camera…

- „Ma ocup de strategia de comunicare a partidului Pro Romania”, a declarat Felix Rache pentru Money.ro. Felix Rache a ocupat funcția de consilier de stat pe probleme de comunicare in Guvernul Tudose și, de asemenea, s-a ocupat și de proiectul centenarului Marii Uniri, pana la momentul la care Mihai…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca Romania nu mai poate evita o criza economica de proportii. "Mai poate Romania evita o criza economica de proportii? Nu. Din punctul meu de vedere se indreapta rapid spre o economie cu dobanzi mari, depreciere, inflatie. Acesta este singurul rezultat al populismului…

- Banca Mondiala si-a revizuit estimarile de crestere pentru cele sase state din Balcanii de Vest, pana la 3,2% in 2018, de la 3,3% cat estima anterior, si a avertizat ca este nevoie de reforme structurale daca regiunea vrea sa inregistreze o crestere sustenabila pe termen mediu, informeaza Reuters, preluata…

- Felix Stroe a reușit prin intermediul proaspatului șef ANAF, Ionuț Misa (fost ministru al Finanțelor), sa puna mana pe cea mai importanta instituție de control a statutului, Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF). Stroe a reușit sa il impuna in poziția de inspector general al Antifraudei pe…

- De aproape un an, subiectul desfiintarii Pilonului II de pensii este intens discutat si produce nesiguranta in randul contribuabililor. Din vara lui 2017 au tot aparut zvonuri ca se va renunta la pilonul acum obligatoriu de pensii private, dar, dupa reactii in lant, guvernantii au iesit in repetate…

- Ministrul FinanAelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi cAƒ RomA¢nia nu se aflAƒ A®n situaAia de a trece printr-o crizAƒ economicAƒ, iar Aara noastrAƒ este dependentAƒ A®n proporAie de 80% de celelalte state din Uniunea EuropeanAƒ.