Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca romanii pot sa protesteze atat timp cat nu incalca legislatia in vigoare, precizand ca luarea de noi masuri pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2 a fost determinata de faptul ca spitalele sunt "foarte aglomerate".



