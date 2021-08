Premierul Florin Citu a afirmat, in interventia sa la Summitul Platformei Internationale Crimeea, ca Romania sustine aspiratiile Ucrainei de a deveni membru al comunitatii europene si euro-atlantice. El a adaugat ca tara noastra „ramane ferm angajata in implementarea politicii de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeei de catre Federatia Rusa”. „Este o placere sa ma aflu astazi in Kiev si sa particip la acest eveniment important atat pentru Ucraina, cat si pentru comunitatea internationala. Profit de aceasta ocazie pentru a anunta ca, astazi, Romania adera la Platforma Internationala Crimeea.…