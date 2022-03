Cîţu: România s-a împrumutat joi la cea mai mare dobîndă din ianuarie 2013 şi până astăzi “Atentie la economie! Fara economie puternica suntem vulnerabili. Romania s-a imprumutat ieri la 6,09%, cea mai mare dobanda din 24.01.2013 si pana astazi”, a scris Citu vineri pe Instagram. Citu a sustinut in repetate randuri ca exista o crestere a costului la care se imprumuta statul roman, afirmand ca solutiile trebuie sa vina de la cei care sunt platiti de cetateni sa vina cu solutii si sa ne arate in ce directie mergem. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

