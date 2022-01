Cîțu: România riscă recesiunea și o spirală a prețurilor Romania risca sa intre in recesiune daca economia va suporta șocuri precum o creștere accelerata a inflației și a dobanzilor, susține președintele PNL, Florin Cițu. Conform acestuia, daca Romania nu va acționa rapid asupra deficitului și nu va reduce inflația, se va intra „intr-o spirala” in care vor crește prețurile, dobanzile și economia, apoi, „se prabușește”. „Nu mai spun ca, Doamne ferește, daca masurile pe care le avem acum nu sunt credibile in fața investitorilor, in fața agențiilor de rating – pentru ca am auzit și voci cum ca nu ne intereseaza agențiile de rating, din partea partenerilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

