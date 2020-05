Stiri pe aceeasi tema

- "Toti romanii trebuie sa stie ca Romania este poate singura tara din UE cu crestere economica in primul trimestru. Vom avea cifrele in cateva zile si veti vedea. Vom ramane si dupa aceasta criza cu crestere economica in primul trimestru. Si am mai reusit o performanta. Sa dam Romania jos din topul rusinii.…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…