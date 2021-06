Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca revenirea la normalitate va fi in trei etape, iar prima a inceput marti, 1 iunie. Seful Executivului a adaugat ca urmatoarele masuri vor fi luate la 1 iulie si altele la 1 august. „Revenim la normalitate in trei etape. Prima etapa incepe astazi. Alte masuri pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca data de 1 iunie nu inseamna ca "revenim cu totul la normalitate, dar inseamna un prim pas, un pas important" in ceea ce priveste lupta cu pandemia. Seful Executivului a condus, joi, prima reuniune a Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate…

- Premierul Florin Citu vine cu vești bune, vineri dupa-amiaza. Seful Executivului sustine ca incepand cu 1 iulie am putea scapa de masca de protectie. Citu vrea ca relaxarea sa inceapa in iunie si din iulie sa ne intoarcem la normalitate, atunci cand vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…