Cîțu respinge propunerea PSD privind TVA zero la alimente. Explicația liderului PNL Liderul PNL, Florin Cițu, afirma ca nu este de acord propunerea PSD privind zero TVA la alimentele de baza: „Eu nu sunt de acord sa venim cu o masura doar pentru un anumit sector”. „Trebuie sa abordam aceasta problema (a prețurilor la energie-n.r.) cu o gandire pragmatica pe termen lung. Soluțiile pe termen lung trebuie sa ia in calcul securitatea energetica a Romaniei. Propun sa gandim masuri care sa ne duca in 2026 la o securitate energetica a Romaniei. Una dintre masuri ar fi sa alocam suplimentar de la buget un procent de care sa nu se atinga nimeni, sa facem un pact transpartinic cum avem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

