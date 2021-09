Cîțu respinge ferm ideea de a guverna alături de PSD PNL nu face guvernare cu PSD, sa fie foarte clar, a spus miercuri premierul Florin Cițu, care a anunțat ca astazi va fi adoptata și o rezoluție. „PNL nu face guvern cu PSD, sa fie foarte clar. Vom adopta o rezoluție astazi. Cine face demersuri impotriva propriului guvern, bineințeles, ca se va supune consecințelor din statut”, a spus premierul. Intrebat daca va fi revocat Ludovic Orban, Florin Cițu a declarat: „Nu am spus așa ceva. Mi se pare bizar sa faci demersuri impotriva propriului guvern. (…) Orice demers impotriva propriului Guvern, asta este inadmisibil! Așa ceva nu se poate!”. Ludovic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

