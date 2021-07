Stiri pe aceeasi tema

- "A inceput aceasta competitie din punctul meu de vedere nu elegant, cu cateva acuze pentru oameni care si-au exprimat optiunea liber, asa cum fac liberalii, pentru un candidat sau altul, sper ca am depasit acel punct. (...) Sunt alegeri foarte importante, construim o echipa cu care trebuie sa ne luam…

- Premierul Florin Citu si-a exprimat sustinerea pentru Ciprian Ciucu la sefia PNL Bucuresti caruia i-a spus ca asteapta sa uneasca Bucurestiului. El a avut un mesaj pentru Nicusor Dan si i-a transmis ca nimic nu l-a oprit sa se inscrie in PNL, dupa ce a primit sustinerea liberalilor pentru Primaria Capitalei.…

- Premierul Florin Cițu l-a atacat dur pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la reuniunea PNL București, de sambata, la care se va alege președintele organizației. Premierul l-a criticat pe primarul general pentru ca a beneficiat de sprijinul PNL fara sa intre in partid și a spus ca la alegerile…

- Premierul Florin Citu si-a exprimat sustinerea pentru Ciprian Ciucu la sefia PNL Bucuresti caruia i-a spus ca asteapta sa uneasca Bucurestiului. El a avut un mesaj pentru Nicusor Dan si i-a transmis ca nimic nu l-a oprit sa se inscrie in PNL, dupa ce a primit sustinerea liberalilor pentru Primaria…

- Primarul sectorului 6 Ciprian Ciucu declara, intr-un interviu pentru G4Media, ca a semnat un protocol de sustinere reciproca cu Ludovic Orban, ideea fiind ca Violeta Alexandru sa se retraga si el sa castige alegerile din PNL Bucuresti. Ciucu sustine ca s-a simtit „pus simbolic la rever”, astfel ca…

- Fost ministru al Muncii in guvernul condus de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, cea care deține președinția PNL București, și-a anunțat vineri noapte candidatura la alegerile pentru un nou mandat, care vor avea loc pe 24 iulie. Susținuta de Ludovic Orban, Violeta Alexandru dorește un nou mandat la șefia…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- SURSA ZILEI a aflat cata treaba are Nicușor Dan la Primaria Capitalei. Le cere angajaților din instituție sa declare intr-un tabel de cate ori au ieșit din cladire ca sa fumeze, cate pauze de masa au avut intr-o luna și cum vor recupera “timpul pierdut”. Adresa pe care Nicușor Dan o aduce la cunoștința…