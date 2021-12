Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a negat ca sunt tensiuni in coalitia de guvernare, intre PSD si PNL, dupa ce a fost intrebat de ce au loc pozitionari divergente si critici intre liberali si ministrii social-democrati. „PNL a facut un compromis sa fie la guvernare, dar nu va fi Partidul Social Liberal”,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila l-a atacat, vineri, pe președintele PNL, Florin Cîțu acuzându-l ca a compromis campania de vaccinare. Rafila a spus ca nu înțelege de unde vine încrâncenarea fostului premier pe tema draftului de lege privind certificatul verde. În…

- Președintele PNL, Florin Cițu, se arata surprins de modul in care Guvernul gestioneaza pandemia. El spune ca nu prea ințelege masurile de relaxare, in condițiile in care numarul de cazuri Covid-19 pe zi e totuși mare. „Sunt puțin surprins. Azi vorbim de 1000 de cazuri pe zi și vad ca se relaxeaza.…

- Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a stabilit, miercuri, ca prefecții sa fie aleși in funcție de partidul din care face parte președintele Consiliului Județean. Anunțul a fost facut la finalul ședinței coaliției din Parlament de președintele PNL, Florin Cițu, care a precizat ca in Capitala prefectul…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri ca problema in negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare este ca atat PNL, cat si PSD doresc sa dea primul propunerea de premier si a sustinut ca va fi gasita o solutie. “Discutia pe care am avut-o cu cei de la PSD a fost una simpla. Suntem…

- Președintele PNL, Florin Cițu, spune ca sunt șanse mari pentru refacerea coaliției PNL-UDMR-USR și ca este „optimist” dupa intalnirea cu USR. Totuși, el spune ca se va intalni și cu liderii PSD.

- PSD are deja un proiect de lege in parlament prin care, daca se voteaza, preturile vor fi plafonate. Aceasta este o problema reala. O alta problema reala: vaccinatii vor sa se vaccineze toti nevaccinatii pentru a se stopa cresterea infectarilor. Nevaccinatii, la fel de incapatanati ca useristii, nu…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, are un mesaj ironic la adresa premierului Florin Cițu, demis prin moțiunea de cenzura. „Drum bun, domnule Cițu! O țara intreaga a stat blocata in demisia dumneavoastra și iata ca, astazi, demiterea a avut loc. E important ca din acest moment criza politica provocata…