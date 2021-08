Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Botosani, daca este de acord cu propunerea furnizorilor de energie de eliminare a TVA din facturile de la curent si gaze. “O solutie ca aceasta este o solutie foarte dura sau o solutie permanenta, pentru o problema temporara. Sunt de acord si am venit cu solutia…

- Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal.

- Florin Citu a fost intrebat sambata, la Botosani, daca va fi necesar pasaportul COVID in malluril, in weekend. “Ne gandim si la aceasta solutie. Eu nu sunt adeptul discriminarilor, dar acel pasaport include mai multe variante: persoane vaccinate, persoane testate, persoane care au trecut prin boala.…

- Reducerea TVA la energie ar fi o soluție permanenta la o problema temporara, a declarat sambata, la Botoșani, premierul Florin Cițu, care a precizat ca nu poate fi de acord cu astfel de modificari ale sistemului fiscal. „Am venit cu soluția de a aduce mai aproape implementarea legii consumatorului…

- Guvernul cauta soluții pentru compensarea unei parti din factura la energia electrica, a declarat joi Florin Cițu. "Aceste preturi s-ar putea sa aiba un impact mare la iarna pentru mai multe gospodarii si ne uitam acum la o solutie de compensare a unei parti din factura la energie pentru mai multe gospodarii…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de parere ca premierul Florin Cițu nu va avea de pierdut in competiția pentru șefia PNL din cauza episodului din urma cu 20 de ani, cand a fost prins baut la volan, in SUA, in perioada in care era student. CTP a declarat vineri seara, la Digi 24, ca aceasta greșeala…

- „Varianta de rectificare, sub solicitarea Ministerului Transporturilor, vine din teama ca nu am cheltui acești bani? Sau tocmai, ca i-am cheltui? Eu garantez ca vom cheltui banii solicitați. Și asta pentru ca vreau sa facem Transporturile din Romania mai moderne, mai eficiente și sa le scoatem din…

- Cițu a precizat ca doar prin dialog lucrurile pot merge bine in coaliție.”Sunt de acord cu domnul presedinte cam cu totul. Ideea este ca noi avem asteptari de la ministri. Avem obiective si avem asteptari de la ministri. Eu am spus de fiecare data si la coalitie ”haideti sa stam la masa sa discutam,…