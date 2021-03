Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, cu privire la protestele care au avut loc duminica in Romania impotriva restricțiilor, ca ii ințelege pe oameni ca au obosit, insa legea trebuie respectata. „Avem opinii diferite. Pentru mine important este sa continue campania de vaccinare, este important…

- Mii de persoane au protestat, duminica seara si in noaptea de duminica spre luni, in marile orase ale tarii, din cauza restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului. George Simion si Diana Sosoaca sunt printre sustinatorii protestelor impotriva restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului.…

- Oamenii sunt nemultumiti de decizia autoritatilor de interzicere a circulatiei, dupa ora 20:00, in localitatile cu incidenta a cazurilor mai mare de 4 la mia de locuitori, relateaza Realitatea PLUS. Protestul a fost spontan si a avut loc in fata Primariei si a Prefecturii Arad.Participantii au fost…

- La ora la care scriem acest material, in Constanța deja se marșluiește pe strazi spre Cazino. Marșul face parte dintr-un protest amplu impotriva restricțiilor impuse de autorița, in contextul actual al Pandemiei. Proteste similare au loc și in Alba Iulia, pe același fond al nemulțumirii populației in…

- Peste 100 de persoane protesteaza, sambata dupa amiaza, in Timișoara. Oamenii s-au adunat in fața bisericii din Sinaia nemulțumiți de masurile de restrictie impuse in periada de pandemie COVID,...

- Sute de oameni au iesit in strada ca sa conteste masurile impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului. Organizatorii au cerut autorizatii pentru adunari publice in mai multe puncte ale Bucurestiului. La manifestatia din Piata Universitatii participa si senatorul Diana Sosoaca. Proteste…

- BUCUREȘTI, 9 mart – Sputnik. Masura dura impotriva organizatorului protestului de ieri de langa Parlament impotriva vaccinarii obligatorii: Asociația Alianța Parinților a fost amendata cu 7000 de lei. © Sputnik / Mihai CarausProtestul parinților, ipocrizia șefilor din Educație și tacerea…

- Cea de-a doua transa de vaccin impotriva COVID-19 ajunge, marti, in Romania, pe aeroporturile de la Otopeni, Timisoara si Cluj-Napoca, de unde cele peste 140.000 de doze vor fi transportate la centrele de stocare. Cele mai multe – aproape 41.000 de doze – vor ajunge la Bucuresti, urmat…