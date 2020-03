Beneficiile conopidei proaspete

Conopida proaspata este o sursa excelenta de vitamina C, 100 g oferind 80 din valoarea zilnica recomandata, scrie romaniatv.net.Datorita continutului ridicat in vitamina C, conopida protejeaza corpul impotriva artritei reumatoide si a altor boli inflamatorii, mai ales cele de toamna.Este dovedit ca vitamina C este un antioxidant ce ajuta… [citeste mai departe]