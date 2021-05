Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Limanu (de care apartine Vama Veche), Daniel Georgescu, afirma ca nu l-a interzis pe premierul Citu in statiune, ci i-a recomandat doar sa evite comune cat timp liberalii care condus judetul Constanta directioneaza fondurile pe criterii politice. "Nu am spus ca are interzis.…

- Daniel Georgescu, primarul din Vama Veche, l-a atacat pe Florin Cițu și a spus ca premierul Romaniei nu este bine-venit in Vama Veche. Edilul este suparat pentru ca a primit bani puțini pentru administrarea localitații, din cauza apartenenței la PSD. Politicianul a afirmat ca, financiar, au fost ajutați…

- ”Consiliul Judetean nu este premierul, in primul rand. In al doilea rand, ar fi bine sa ne uitam la gradul de colectare a taxelor si asa mai departe si dupa aceea sa discutam. Dar sa conditionezi vizita premierului de niste bani de la buget pare, asa, foarte PSD-ista chestia asta. Se facea numai pe…

- Premierul Florin Citu reactioneaza la declaratiile primarului din Limanu, comuna din care face parte si Vama Veche. Daniel Gheorghe Georgescu, primarul din Limanu, il sfatuia pe Citu sa nu mearga in Vama Veche, nemultumit fiind de faptul ca alocarile bugetare pentru administratiile locale s-ar face…

- La cateva zile de cand șeful Guvernului se anunța gata sa mearga in Vama, nu de alta, dar s-au mai ridicat din restricțiile impuse in lupta cu noul coronavirus, primarul social-democrat din Limanu i-a transmis lui Florin Cițu un mesaj neașteptat, dar cat se poate de categoric. Suparat pe tema alocarii…

- Daniel Georgescu a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca pentru comuna Limanu a fost alocata o suma echivalenta cu doua salarii de presedinte de Consiliu Judetean. "25.000 lei! Este suma derizorie alocata comunei Limanu de catre Consiliul Judetean Constanta! Practic, pentru dezvoltarea unei…