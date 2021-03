Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, joi seara, intr-o emisiune televizata, ce relatie are cu eurodeputatul Rares Bogdan, Florin Citu a raspuns ca are cu acesta "o relatie buna". "Rares Bogdan, sa stiti ca este un om pe care-l stiam dinainte, din presa, si am fost invitatul domniei sale in emisiuni inainte de a intra si eu in…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi la Digi24 ca are o relație foate buna cu prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan despre care Ludovic Orban a spus ca este un „șarpe” care l-a „dezamagit”. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii pierduți prin calculele greșite din…

- PNL Dâmbovița, condusa de senatorul Virgil Gurna, apropiat al lui Ludovic Orban a anunțat, joi, ca îl susține pe actualul președinte pentru un nou mandat, la congresul din acest an. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi. Mai multe organizații PNL și-au declarat public susținerea…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a reacționat joi la acuzațiile europarlamentarului PNL Rareș Bogdan legat de faptul ca social-democrații exporta la Bruxelles problemele interne ale Romaniei. Citește și: PNL iși face seppukku: Premierul Florin Cițu a venit in Guvern cu raportul fostelor…

- Premierul Florin Citu a decis numirea in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului a lui Paul-Marian Stefanescu, decizia fiind publicata, luni, in Monitorul Oficial. Seful Executivului l-a numit, de asemenea, pe Victor Florin Dumitriu in functia de consilier de…

- Premierul Florin Citu afirma ca, anul acesta, Guvernul va repara ”ce au distrus socialistii” si va pune economia Romaniei pe o directie de crestere „sustenabila”. „Am luat masurile economice cele mai bune, desi Romania pornea cu un handicap enorm: 8 ani de guvernare socialista. Totusi, am reusit sa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook, chiar in timp ce la Washington au loc ceremoniile de instalare ca presedinte a lui Joe Biden, ca noul lider de la Casa Alba propune aceleasi masuri ca PSD. Ce se afla in spatele atacului lui Rareș Bogdan la adresa lui Orban. Ce a vrut și nu a…

- Premierul Florin Cițu a facut, marți, primele comentarii despre scandalul izbucnit in PNL intre 'reformiștii' conduși de Rareș Bogdan și Robert Sighiartau și susținatorii liderului PNL Ludovic Orban. „De partid, vorbim la partid. Pana la urma PNL e un partid liberal, cu opinii, un partid viu…