Cîțu râde de viitorii aliați: Vedeți care e pericolul ca Finanțele să meargă la PSD? Premierul interimar Florin Cițu a fost intrebat, luni, de jurnaliști daca exista un buffer care ar permite creșterea pensiilor, așa cum ar susține social-democraților. Cițu a raspuns razand ca nu exista un buffer, exista incasari mai mari la buget și a adaugat: „Vedeți care e pericolul ca Finanțele sa mearga la PSD?”. Cițu a declarat ca „negocierile cu PSD sunt un compromis major pe care il face PNL”, pentru ca „cei de la USR ne-au inchis ușa, au avut niște condiții bizare, la care nu au renunțat”. Intrebat care au fost aceste „condiții bizare”, Florin Cițu a replicat: „Era cel mai simplu ca USR… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar și președintele PNL, Florin Cițu, le-a trasmis un mesaj antreprenorilor din țara, in cadrul evenimentului „Topul National al firmelor private din Romania”. Cițu le-a garantat acestora ca partidul sau nu va abdica de la principii și nu va crește taxele, indiferent de formula de guvernare…

- Președintele PNL a afirmat ca șansele ca liberalii și USR-iștii sa se impace sunt mari, iar in urma discuțiilor dintre Cițu și Cioloș a fost agreat ca trebuie sa fie un acord al coalitiei mult mai in detaliu. ”De principiu, premierul este de la PNL”, a mai spus liderul liberal. ”Pana la urma am discutat…

- UDMR va avea propunere de premier cu care va merge în fața președintelui, daca ne va chema la consultari, a anunțat miercuri liderul uniunii Kelemen Hunor. ”UDMR va avea propunere de premier cu care vom merge în fața președintelui, daca ne va chema la consultari. Nu consider…

- Deficitul bugetar s-a redus cu 2,6 puncte procentuale din PIB Foto Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Deficitul bugetar în primele noua luni s-a redus cu 2,6 puncte procentuale din PIB în raport cu perioada similara a anului trecut, iar economia înregistreaza creșterii…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni ca toate scenariile sunt pe masa daca motiunea de cenzura va trece de Parlament si a subliniat ca liberalii vor avea intotdeauna o propunere de premier. "De maine, daca trece aceasta motiune, asa cum v-am am spus, toate scenariile sunt pe masa, orice scenariu…

- Liderul USR PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a primit in ultimele ore numeroase telefoane de la membri din PNL, atat din tabara Cițu, cat și din tabara Orban și cu toții roaga USR PLUS sa nu mearga mai departe cu moțiunea de cenzura. „Am vazut declarațiile lui Florin Cițu…

- SCANDALUL din Coaliție: Liderul deputaților USR-PLUS iese la ATAC! „Așteptam noua propunere de premier din partea PNL” Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, susține ca premierul Florin Cițu nu mai are susținere politica și așteapta noua propunere de premier din partea PNL. ”Florin Cițu s-a comportat…

- Liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, susține ca premierul Florin Cițu nu mai are susținere politica și așteapta noua propunere de premier din partea PNL. ”Florin Cițu s-a comportat cu Președintele PNL, Ludovic Orban, la fel cum s-a comportat cu USR PLUS. Președintele PNL a fost informat,…