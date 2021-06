Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana nu a respins Planul Național de Redresare și Reziliența, ci a transmis o serie de solicitari de modificare, a explicat Ludovic Orban, președintele PNL, care s-a aratat „convins” ca premierul Florin Cițu va mobiliza toți actorii guvernamentali pentru a corecta PNRR in conformitate cu…

- Primul ministru Florin Cițu a catalogat drept „fake news” șritile aparute in spațiul public referitor la problemele semnalate de Comisia Europeana in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Spulber un fake news de la prima ora. PNRR nu a fost respins. PNRR nu a fost retrimis”, a postat Cițu, fara…

- ”FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani! FMI estimeaza o crestere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile initiale) si un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare initiala). FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare crestere economica din UE”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- ”Cred ca urmeaza pentru Romania cea mai buna perioada de creștere economica din ultima suta de ani, pe care o vor vedea toți romanii. Sunt reforme care elibereaza resurse, nu le blocheaza in economie. Reforme care vor permite investitorilor sa vina in Romania”, a declarat premierul in cadrul podcastului…

- „Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeana! Am asigurat președintele Comisiei Europene ca acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit susținere…

- „La finalul sedintei am avut discutii si am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si obiectivele pentru ministri in urmatoarele cateva saptamani. Despre vizita la Bruxelles vreau sa fie un memorandum aprobat in momentul in care e depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele…

- „Creșterea economica prognozata de FMI este doar pe hartie și pentru camarila de dreapta! Pentru romani este doar saracie!!! Prețurile la alimente și utilitați au explodat, euro a ajuns la 5 lei, iar puterea de cumparare a scazut dramatic.Este o creștere economica pe hartie - nu in portofelele oamenilor!…