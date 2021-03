Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra doar acele proiecte care pot fi finalizate pana in anul 2026, iar banii vor fi decontati doar in momentul in care vor fi atinse tintele stabilite la aprobarea respectivelor…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca vrea ca emblema Guvernului pe care il conduce sa fie constructia de spitale noi, subliniind ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta vor fi alocate sume pentru aceste proiecte. "Bineinteles, un alt proiect care a inceput anul trecut…

- Cu 0,3% din aceasta suma, Romania ar fi putut scapa definitiv de problema grupurilor sanitare din școli. Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a…

- Premierul Florin Citu a spus luni, intr-o declaratie de presa, ca a purtat mai multe discutii cu Nelu Tataru, ministru al Sanatatii in Guvernul Orban, despre situatia din spitale. “Primim rapoarte in fiecare zi. Am vorbit cu domnul Tataru, sunt deja cateva rapoarte existente si trebuie sa ma uit peste…

- Planurile de reforme pentru redresarea economica, perspectivele economice ale anului 2021, nevoile de finantare si Planul National de Redresare si Rezilienta au fost printre temele abordate, miercuri, intr-o discutie pe care ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut-o cu comisarul european pentru…

- Peste 3.000 de membri ai Comunitații Declic cer noului Guvern blocarea actualului Plan Național de Redresare și Reziliența și refacerea lui completa. In forma sa de acum, planul care stabilește modul in care vor fi cheltuite 30 de miliarde de euro primite de la Uniunea Europeana nu aduce Romaniei nici…

- Comisia Europeana a criticat dur documentul oficial trimis de guvernul Orban pentru atragerea celor 30 de miliarde de euro de la UE pentru relansarea economica, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Comisia a reproșat Guvernului de la București ca Programul Național de Redresare și Reziliența…