Cîțu promite ajutoare, pe Facebook, în cazul inundațiilor din Alba. Ce așteaptă In timp ce oamenii din mai multe localitați din Alba se uita ingroziți la ce a lasat in urma vremea rea și la ce s-a ales de agoniseala lor de-o viața, distrusa de furia naturii, s-a aflat ce mesaj a transmis șeful Guvernului cu privire la situația provocata de inundații in acest județ. La cateva […] The post Cițu promite ajutoare, pe Facebook, in cazul inundațiilor din Alba. Ce așteapta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

