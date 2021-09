Cîțu: Programul e-facturare intră în teste din 15 septembrie Programul e-facturare va intra in teste din 15 septembrie și va fi live din 1 octombrie, a anunțat, miercuri, premierul Florin Cițu. „Am spus ca din aceasta luna intram cu proiectul (e-facturare – n.r.). Ințeleg ca avem un demo la care mai umblam ca sa fie apoi prezentat publicului și ințeleg ca pașii urmatori sunt așa: cam pe 15 septembrie sa intram cu programul in producție, dar sa fie test, și dupa aceea sa-l avem de la 1 octombrie live”, a spus premierul in cadrul unei ședințe de lucru pentru implementarea proiectului. Acesta susține ca proiectul va ajuta la digitalizarea administrației publice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

