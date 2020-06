Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat in ședința de Guvern ca prin programul IMM INVEST au fost finanțate deja 3083 de companii și ca s-au acordat credite in valoare de 2,45 de miliarde de lei. ”Sper sa depașim in doua saptamani 10.000 de companii”, a mai spus el.

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a anuntat ca au fost aprobate, in sedinta de Guvern, modificarile la programul IMM Invest, in sensul ca nu va mai exista garantie extinsa si ca a fost eliminata ambiguitarea privind "criteriul COVID".

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a vorbit, vineri, dupa intalnirea cu reprezentanții Asociației Romane a Bancilor, despre parteneriatul cu bancile pentru susținerea economiei.Citește și: DECIZIE Inmormantarile trebuie anunțate cu o zi inainte. In caz contrar, primariile vor suporta consecințele…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca datele execuției bugetare ne arata faptul ca economia Romaniei iși va reveni rapid, dupa ce trece criza provocata de coronavirus. Cițu arata ca masurile adoptate de Guvern au fost cele corecte și au fost vitale pentru salvarea mediului economic.Vezi…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca azi va fi lansat programul IMM Invest, un program de finanțare a micilor afaceri, fara dobanda, care va funcționa pe intreg parcursul anului, fiind data de la stat suma de 15 milioane de lei. Cițu a punctat astfel ca Executivul intra in faza a II-a de…

- Capital de lucru garantat 90% și dobanzi subvenționate de suta la suta de stat, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern, in care au fost publicate normele metodologice pentru programul de finanțare a companiilor mici și mijlocii, anunța MEDIAFAX.OUG privind…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca au fost aprobate de Guvern și „normele de aplicare pentru cea mai curajoasa masura din UE care vine in sprijinul celor care au rate la banca”.

- Florin Cițu a declarat faptul ca pachetul de masuri menit sa sprijine economia valoreaza 2% din PIB Romaniei. Ministrul de Finanțe a declarat faptul ca o parte din șomajul tehnic va fi susținut de buget, dar și faptul ca exista facilitați și pentru angajatori. ”Deci, avem mai multe…