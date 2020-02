Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, a anunțat, astazi, cat timp vom mai aștepta pana la finalizarea procedurilorde achizitie a echipamentelor, materialelor, substantelor de prevenire a infectarii cu coronavirus, conform Agerpres.Citește și: ULTIMA ORA Mircea Beuran, primele…

- Ministrul interimar al Finantelor Publice, Florin Citu, propus pentru acelasi portofoliu in Guvernul Orban II, anunta o ”bomba” la audierea sa de luni. ”Aflam de ce PSD a amanat cresterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie, atat in 2019, cat si in 2020”, sustine Citu.

- Comisia Europeana va obliga Romania sa ia masuri pentru a reduce gaura de la bugetul de stat. Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca impotriva țarii noastre va fi declanșata procedura de deficit excesiv.

- Cițu: Programul "Prima Casa" exista, functioneaza și are un plafon de doua miliarde de lei Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Contribuția la Pilonul II de pensii administrate privat va fi crescuta la 6% în anul 2021, a anunțat marți seara ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, potrivit Mediafax.„Din 2021 revenim sa creștem contribuția la pilonul II de pensii, gradual, în prima faza cred…

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana…

