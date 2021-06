Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința susținuta la Piatra Neamț, șeful Guvernului a precizat ca fondurile alocate vor depași 155 de milioane de lei.”Pentru ca au fost situatii in toata Romania de la inceputul anului, saptamana viitoare cred ca vom avea o hotarare de guvern prin care alocam peste 155 de milioane pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, la Piatra Neamt, ca prioritatea Guvernului sau o reprezinta investitiile, pentru ca "prea multi ani de zile banii s-au dus catre asistenta sociala", iar acesta nu este modul potrivit pentru a dezvolta o tara. Romania este a doua cea mai saraca țara din UE,…

- Primarii au la dispoziție un fond special de unde pot lua bani din PNRR. Ar veni cam 18 milioane pentru fiecare resedinta de judet, anunța Mediafax. Mai sunt si alte 2 miliarde de euro, cu atribuire prin Ministerul Fondurilor Europene. Banii merg doar pe tranzitie verde „Aceste proiecte,…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca fondurile de la Uniunea Europeana de care ar urma sa beneficieze Romania prin Planul Național de Redresare și Reziliența sunt folosite de premierul Florin Cițu ca moneda de schimb pentru caștigarea șefiei PNL. Ioan Stan a spus ca pe zi ce ...

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat luni, la evenimentul de incepere a lucrarilor pentru Programul Național de Suport destinat copiilor in contextul pandemiei COVID-19 – ”Din grija pentru copii”, ca in Romania asistența sociala se face cu persoane care nu au pregatirea necesara. Mai exact, doar…

- Președintele Klaus Iohannis va face o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, de la ora 13. Șeful statul va vorbi despre stadiul in care se afla Planul Național de Redresare și Reziliența. Libertatea va transmite, in direct, in format live text declarațiile președintelui. Palatul Victoria a anunțat,…

- ”Dupa 30 de ani, cu multi ani de politica de stanga, asistenta sociala in Romania e o rusine. Si o spun cu mana pe inima, intrucat ea este concentrata in mare parte pe niste beneficii, adica niste sume de bani care tintesc sau nu tintesc spre persoanele vulnerabile, ajuta sau nu ajuta; cert este ca…

- ”Dupa 30 de ani, cu multi ani de politica de stanga, asistenta sociala in Romania e o rusine. Si o spun cu mana pe inima, intrucat ea este concentrata in mare parte pe niste beneficii, adica niste sume de bani care tintesc sau nu tintesc spre persoanele vulnerabile, ajuta sau nu ajuta; cert este ca…