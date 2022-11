Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Citu a explicat ca, anul trecut a fost adoptata ordonanta de urgenta care compensa facturile la energie, din noiembrie 2021 pana in martie 2022, insa dupa ce a picat guvernul liberal, in urma motiunii de cenzura, PSD a impus o alta ordonanta de urgenta care a crescut cu circa 30-…

- „Citesc, intr-un punctaj de comunicare al PNL, ca PSD vrea sa dubleze pretul din facturile de energie. Nimic mai fals! Liberalizarea haotica face ca romanii sa primeasca astazi oferte cu preturi de peste 5 lei/kwh. Reglementarea inseamna simplu, chiar si pe intelesul PNL-istilor, ca astfel de oferte…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat, luni, ca discutiile privind modificarea ordonantei privind energia trebuie sa porneasca de la "baze reale", iar in coalitia guvernamentala nu s-a discutat despre un pret fix. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Exact de asta are nevoie acum Romania! Prin Ordonanta de Urgenta nr. 132 din 29 septembrie 2022, guvernul creste numarul membrilor consiliului de administratie al EXIM BANK de la 7 la 9. Nu exista nicio justificare economica, doar politica, pentru o astfel de masura. Sa nu mai vorbim de contextul economic…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia a declansat o criza energetica globala care a dus la cresterea facturilor energiei si a lasat multe gospodarii sa aiba probleme inaintea iernii. ”Ieri, i-am trimis prim-ministrului @MorawieckiM o solutie cu privire la impozitarea profiturilor extraordinare ale companiilor…

- Facturile mari la energie nu creeaza decat frustrari in randul populatiei, fustrari care in viitor si nu unul tocmai indepartat se pot transforma in revolte si haos cu toate consecintele nefaste ce tin de aceste miscari necontrolate. Filosoful Mihai Sora, in varsta de 105 ani, a relatat pe contul sau…

- Guvernul austriac a anunțat miercuri planurile de plafonare a costurilor energiei electrice incepand cu luna decembrie, pentru a face fața creșterii prețurilor, declanșata parțial de invazia Rusiei in Ucraina, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ”Forma finala care a iesit, din punctul nostru de vedere, este cea buna. Buna pentru ca, pe de-o parte, mentine un pret foarte mic la nivelul consumatorilor atat casnici, cat si din zona companiilor. S-a diminuat plafonul, este si o masura de incurajare a economisirii, daca e sa o privim in felul asta.…