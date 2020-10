Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a postat o fotografie pe pagina de Facebook in care arata ca Primaria Capitalei a avut bugetul necesar pentru plata subvenției la transport și termoficare insa a deturnat banii pe alte „proiecte”. „DOVADA- PMB a avut bani pentru plata subventiilor dar a deturnat destinatia…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a prezentat public primele cifre care ar demonstra neregulile de la Primaria Capitalei. Demnitarul susține ca in timpul administrației Firea, Primaria a avut bani pentru plata subvențiilor, dar a deturnat destinația fondurilor. Dovezile au fost trimise la DNA.Ministrul…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat pe Facebook ca a trimis la DNA primul raport despre activitatea de la Primaria Capitalei. Mesajul a aparut la puțin timp dupa ce fostul primar al Bucureștiului,...

- Suma totala pe care inspectorii Ministerului Finanțelor Publice au calculat-o, in urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 de milioane de lei (in jur de 40 de milioane de euro), anunța ministrul de Finanțe, Florin Cițu, pe Facebook. Sa fie clar pentru toata lumea.Suma…

- Veniturile totale ale Primariei Municipiului Bucuresti in acest an au fost de 3,4-3,5 miliarde lei, iar in septembrie incasarile au fost de 99%, a declarat luni ministrul de Finante, Florin Citu, in urma controlului desfasurat, care a precizat ca banii au existat, dar nu au ajuns acolo unde trebuie.…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța faptul ca va susține o conferința de presa in cadrul careia va prezenta datele din raportul intocmit ca urmare a controlului de la Primaria Capitalei.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari mari…

- Dupa primele sase luni ale anului 2020, bugetul a consemnat un deficit de 45,17 miliarde lei (4,17% din PIB). Prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, executia bugetului general consolidat indica un deficit de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB, conform Agerpres.…

- Candidat la Primaria Capitalei, fostul președinte Traian Basescu a facut o scurta radiografie a contracandidaților sai la fotoliul de primar general."Nu pierde doar Nicușor Dan, ci și doamna Firea. Cand spui ca ești independent, este ca și cum ai da una peste fața PNL-ului. L-aș sfatui sa…