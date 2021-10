Cîțu, prima reacție după incendiul de la spital. Solicitare către Raed Arafat Premierul a fost informat despre incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța și continua sa țina legatura cu reprezentanții MAI, Ministerul Sanatații și cei ai prefecturii Constanța, potrivit biroului de presa al Guvernului. In acest moment, este activata o celula de criza la MAI pentru a coordona intervenția și a se asigura ca sunt evacuați pacienții și ca sunt locuri pentru ei in alte spitale, mai spune sursa citata. Premierul Florin Cițu i-a solicitat secretarului de stat Raed Arafat sa mearga la fața locului pentru a se asigura ca operațiunile de acolo se desfașoara fara probleme. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

