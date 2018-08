Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cițu, susține ca programul de guvernare al PSD are o esența simpla, dar care se bazeaza pe o mare ticaloșie. El arata ca actualul Guvern traiește pe imprumuturi și banii de investiții ii direcționeaza catre pensii și salarii.Citește…

- Senatorul PNL, Florin Citu, se intreaba daca Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vor fi anchetati de ASF pentru ca au "manipulat piata", in contextul proiectului MFP care prevede plafonarea pretului gazelor naturale.

- "Am vesti bune in perspectiva pregatirilor pe care le face Romania pentru gazduirea meciurilor la Campionatul European de fotbal din anul 2020. Compania Nationala de Investitii a semnat ieri (miercuri - n.r.) doua contracte importante. Primul contract se refera la proiectarea si executia lucrarilor…

- Guvernul aloca un miliard de euro pentru un Program multianual de investiții in cultura. Banii vor merge pentru monumente istorice, muzee, concerte și spectacole. Anunțul a fost facut, joi, de premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței de Guvern. „Discutam in sedinta de astazi si despre programul…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, publica corespondența purtata cu Eurostat, in care arata ca oficialii europeni nu și-au dat acordul pentru Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), adoptat in Parlament de catre majoritatea PSD-ALDE. Cei de la Eurostat precizeaza faptul ca FSDI este in stadiul…

- Senatorul roman, originar din Republica Moldova, Ion Hadarca, a facut o interpelare catre premierul roman, Viorica Dancila, in legatura cu starea proasta a veceurilor din punctul vamal Albița, menționand ca se impune modernizarea urgenta a acestora, dat fiind faptul ca este o trecere extrem de aglomerata.

- Senatorul PNL, Florin Citu, a declarat ca Eugen Teodorovici a devenit pentru Ministerul Finantelor Publice ce este Viorica Dancila pentru Guvern, sfatuindu-l pe acesta sa realizeze ca nu mai este consilierul lui Mihai Tudose, ci ministrul Finantelor.Contructiile din Romania se duc in cap!…

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat ca PSD si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au mintit cand au sustinut ca nu se grabesc sa aprobe proiectul care ii obliga pe romanii din Diaspora sa justifice sumele de peste 2.000 de euro trimise in tara, Guvernul adoptand documentul in sedinta de joi.…