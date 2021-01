Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu susține ca n-a lasat economia sa se prabușeasca in 2020, asta in condițiile in care Romania va incheia anul cu un deficit bugetar de peste 9%. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai Turcan/ DOCUMENT ”Dragi romani, La trecerea…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca bugetul pe anul 2021 va fi construit cu un deficit de 7% din PIB, ceea ce arata angajamentul pentru consolidarea fiscala, mentionand ca este un buget care nu pune frana economiei. ‘Am vazut deja discutii in spatiul public si trebuie sa clarificam pentru bugetul…

- CHIȘINAU, 11 dec - Sputnik. Partidul Acțiune și Solidaritate propune aplicarea cotei 0% la impozitul pe venit reinvestit pentru intreprinderile cu pana la noua angajați. Acesta este unul din amendamentele propuse de PAS la politica bugetar-fiscala și bugetul pentru anul 2021 și a fost prezentat de…

- Partidul Socialistilor a decis sa sustina in comisiile permanente proiectele adoptate luni de Guvern: politica bugetar-fiscala, bugetul de stat si al asigurarilor sociale. Subiectul a fost discutat de fractiunea parlamentara a socialistilor la o sedinta desfasurata astazi, cu participarea presedintelui…

- Proiectul politicii bugetar fiscale si vamale pentru anul 2021 a fost aprobat de Guvern. Documentul prevede uniformizarea cotelor impozitului pe venit, majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, in special a scutirii pentru persoane intretinute cu 50%, transmite IPN.

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Acesta a aratat ca se dorește intrarea intr-o zona de neutralitate, adica fara stimulente fiscale, la finalul anului viitor, astfel incat…