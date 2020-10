Stiri pe aceeasi tema

- Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, in cea mai mare parte a anului, a declarat vineri ministrul Finantelor, Florin Citu. "Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, cea mai mare parte a anului, dar intentia…

- "Politica fiscala in Romania a fost stimulativa in 2020 si va ramane stimulativa in 2021, cea mai mare parte a anului, dar intentia mea este sa ne mutam in zona de neutralitate la finalul anului viitor, astfel incat, odata iesiti din dificultate, sa avem o politica fiscala aciclica. De fapt acesta…

- Romania are un atu fata de multe alte tari din regiune, fiind loc pentru reducerea dobanzilor si a rezervelor minime obligatorii, a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu, la B1TV. "Romania are un atu fata de multe alte tari din regiune. Mai este loc ca politica monetara sa vina, sa sustina din…

- Social-democratii sustin, intr-un mesaj postat pe o retea de socializare, ca PNL pregateste romanilor, pentru anul viitor, austeritate. "Respectarea transparentei decizionale privind #bugetul pentru 2021 le-ar arata romanilor, negru pe alb, ce le pregatește PNL pentru anul viitor: #austeritate!", este…

- Doua lucruri care au fost anunțate saptamâna trecuta se afla într-un proiect de OUG ce va fi discutat, în prima lectura, în ședința de Guvern de joi, potrivit declarațiilor ministrului Finanțelor, Florin Cîțu. Este vorba despre eșalonarea pe 12 luni la plata taxelor, fara…

- Anunț de ultima ora de la Guvernul Romaniei privind redresarea economiei. Pachetul de susținere a economiei va depași 7% din PIB pana la finalul anului, anunța ministrul Finanțelor, Florin Cițu.„Fara precedent in Romania! Pachetul de susținere a economiei o sa depașeasca, ATENȚIE, 7% din…

- "Fara precedent in Romania! Pachetul de susținere a economiei o sa depașeasca, ATENȚIE, 7% din PIB pana la finalul anului", anunta ministrul de Finante.Florin Cițu susține ca, in primele noua luni ale acestui an, guvernul "a injectat suplimentar in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)".…

- Investitiile au avut o contributie pozitiva la cresterea economica de 0,4 puncte procentuale in trimestrul al doilea, iar castigul salarial mediu nominal net a crescut in iulie cu 8,1% fata de iulie 2019, insa, pentru a mentine ritmul si a asigura revenirea rapida a economiei, este nevoie ca politica…