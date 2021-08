Stiri pe aceeasi tema

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), în valoare totala de 29,2 miliarde de euro, nu va fi condiționat de reforma în Justiție, ci vor fi doar câteva borne și clarificari, a declarat marți premierul Florin Cîțu la începutul întâlnirii cu reprezentanții…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. "Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Legatura stransa dintre sasi si romani, construita in timp, este un exemplu de convietuire pasnica bazata pe respectarea culturii si traditiilor specifice ambelor parti si a contribuit la dezvoltarea si consolidarea relatiei bilaterale dintre Romania si Germania, a declarat, duminica, presedintele Klaus…

- Munca angajatilor care lucreaza in serviciul de ambulanta reprezinta un adevarat "act de daruire si responsabilitate", iar acestia sunt "un exemplu" pentru noi toti, afirma premierul Florin Citu intr-un mesaj transmis, miercuri, de Ziua Nationala a Ambulantei din Romania. "Sarbatorim Ziua…

- Tulpina Delta face ravagii in toate colțurile lumii, astfel autoritațile se gandesc și pun in practica diferite restricții și reguli prin care țin departe aceasta mutație de cetațenii lor. Dupa ce numeroase țari au recurs deja la vaccinarea obligatorie, ei bine, prim-ministrul Florin Citu a marturisit…

- Partidul Social Democrat ii solicita premierului Florin Citu si ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, sa dea "urgent explicatii" in legatura cu stadiul Planului National de Redresare si Rezilienta. "PSD solicita premierului si ministrului Investitiilor si Fondurilor Europene…

- ”Vreau sa dau mesaj pietelor financiare si partenerilor externi ca Romania este guvernata bine, planul de reforma continua (…) PNRR o sa fie aprobat, impreuna cu al altor 12 tari, deci nu suntem singurii, in septembrie. O sa ne asiguram ca o sa fie un PNRR aprobat bun, in care sa putem sa luam toti…

- „Alaturi de Președintele Klaus Iohannis am participat la Recepția oferita de Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu ocazia aniversarii a 245 de ani de la Declarația de Independența.Am petrecut mai mult de zece ani in Statele Unite ale Americii. Un tanar, dupa comunism, mutandu-se in SUA. Am absolvit…