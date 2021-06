Stiri pe aceeasi tema

- „Nu cred ca e vorba neaparat de taxa, dar de metode de descurajare a acestor masini vechi este nevoie”, afirma ministrul, care avanseaza posibilitatea unor taxe ”diferentiate” sau a unor restrictii la nivel local, a afirmat ministrul, potrivit news.ro. Tanczos Barna afirma ca posibilitatea introducerii…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca guvernul va trebui sa propuna Comisiei Europene, in urma negocierilor pentru PNRR, masuri de descurajare a inmatricularii autovehiculelor mai vechi de 15 ani, aceasta fiind cerinta oficialilor de Bruxelles exprimata in contrapondere cu suma mare proiectata…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 26 mai, in plenul Parlamentului, ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului condus de Florin Cițu pe data de 14 iunie, din cauza „eșecului PNRR”. „PNRR nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci un plan de austeritate…

- Premierul Florin Citu in plenul Parlamentului, la prezentarea si dezbaterea Planului National de Redresare si Rezilienta, a sustinut o alocutiune.Iata principalele declaratii ale premierului: In ultimele cateva luni de cand a aparut acest plan am tot fost acuzat ca nu vreau sa l prezint in Parlament.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a participat, joi, alaturi de prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu și de reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor la o discuție cu premierul Florin Cițu, ministrul Cristian Ghinea și vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor pe tema Planului Național de Redresare…

- Premierul Florin Cîtu crede ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi unul bun, care va reprezenta interesele României. Premierul a mai spus ca actuala legislație prevede ca "ordonantorul negocierilor (n.r. cu Comisia Europeana) este premierul României"."Am…

- Premierul Florin Cîțu neaga informația potrivit careia Comisia Europeana a respins Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit premierului, este nevoie de o remodelare a planului pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeana."Eu nu…

- Seful Executivului a subliniat importanta deosebita acordata de Romania Parteneriatului Strategic cu SUA si a reiterat angajamentul pe termen lung al tarii noastre in directia dezvoltarii proiectelor strategice bilaterale cu parteneri americani, arata comunicatul de presa al Guvernului. Cu acest prilej,…