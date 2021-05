Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a avut o intalnire miercuri, la Bruxelles, cu Adina Valean, comisarul european pentru transport, iar discutiile au vizat proiectele de transport prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru Romania.

- Potrivit programului transmis de Guvern, de la ora locala 14.00, premierul Florin Citu are o intalnire cu Adina Valean, comisar european pentru transporturi. De altfel, premierul a anuntat ca proiectele de infrastructura sunt prioritare in PNRR, urmarindu-se rezolvarea mai multor probleme. De…

- Coaliția de guvernare a ajuns, miercuri seara, la un acord privind Planul Național de Redresare și Reziliența. Premierul Florin Cițu și ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, vor prezenta la Bruxelles proiecte in valoare de 29 de miliarde de euro. „As vrea sa multumesc domnului prim-ministru…

- Europarlamentarul Corina Crețu, fost comisar european al Romaniei in 2014-2019, a criticat joi, la TVR 1, modul in care Guvernul a pregatit proiectele Romaniei pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR): „Ideea acestui PNRR a venit din iulie anul trecut ca urmare a pandemiei. Eu…

- Sectorul de apa si apa uzata din Romania are nevoie de o extindere accelerata a retelelor pentru Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) cu peste 2.000 de locuitori, iar autoritatile intentioneaza demararea programului "Prima conectare la apa si canalizare", prevede Planul National de Redresare…

- Planul National de Redresare si Rezilienta, discutat vineri in prima lectura de Guvern, cuprinde un buget initial de negociere de 3 miliarde de euro pentru investitii in spitale si in cresterea accesului la Sanatate. Conform documentului care este supus dezbaterii publice, fondurile sunt propuse…

- Președinte Klaus Iohannis a susținut miercuri o declarație de presa, dupa ședința de la ora 16:00 cu Premierul Florin Cițu, Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban și Viceprim-miniștrii Dan Barna și Kelemen Hunor. Tema ședinței a fost Planul Național de Redresare și Reziliența. In cadrul declarației…

- UPDATE – Planul National de Redresare si Rezilienta este in elaborare, fiind la nivel de draft, a declarat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu, care a precizat ca, in actuala forma, pentru Educatie sunt alocate fonduri reprezentand 9% din bugetul PNRR, iar pentru Sanatate aproape 3 miliarde de euro.…