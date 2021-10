Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, reacționeaza la anunțul președintelui Iohannis, referitor la desemnarea lui Dacian Cioloș drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Cițu ii trimite pe foștii parteneri sa negocieze cu PSD și AUR, partide alaturi de care USR a votat moțiunea de cenzura. „Am luat act…

- Presedintele PNL, Florin Citu anunta ca partidul pe care il conduce va discuta cu noul premier desemnat, Dacian Ciolos, dupa ce acesta va gasi solutia unei noi majoritati parlamentare, alaturi de aliatii de la motiunea de cenzura, PSD si AUR. "Am luat act de desemnarea facuta de presedintele Klaus Iohannis.…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat luni, intr-o postare pe Facebook , ca a luat act de desemnarea lui Dacian Cioloș ca premier și l-a invitat sa negocieze o majoritate parlamenara cu PSD și AUR, alaturi de care USR a votat moțiunea de cenzura care a demis guvernul Cițu. „Am luat act de desemnarea…

- Președintele PNL și premierul demis Florin Cițu transmite, intr-un mesaj scris marți, pe Facebook, ca PNL va discuta cu Dacian Cioloș dupa ce acesta va gasi soluția unei majoritați alaturi de PSD și AUR.

- Florin Cițu NU il susține pe Dacian Cioloș ca premier: „Sa formeze majoritatea cu partidele care au susținut moțiunea de cenzura” Florin Cițu NU il susține pe Dacian Cioloș ca premier: „Sa formeze majoritatea cu partidele care au susținut moțiunea de cenzura” Florin Cițu, președintele PNL, reacționeaza…

- Liberalii nu vor purta discuții cu Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, decat dupa ce acesta va avea soluția unei majoritați cu PSD și AUR, a declarat lui premierul demis, Florin Cițu, ce este și președinte al PNL. „De astazi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis și premierului Florin Cițu, numindu-i ipocriți și iresponsabili. De asemenea, liderul social-democraților a criticat modul in care liberalii au guvernat țara.Președintele PSD, Marcel Ciolacu, organizeaza pe…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…