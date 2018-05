Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu, spune ca in doar trei ani statul roman si-a triplat necesarul de finantare pentru cheltuieli curente, ca economia Romaniei traieste de pe o zi pe alta, dar si ca, intr-un an, Liviu Dragnea a adus economia la mana finantatorilor straini. „Fara a se imprumuta lunar, economia…

- Iresponsabilitea si incompetenta sunt caracteristici de baza ale ultimului an de guvernare PSD. Administrarea resurselor financiare ale economiei se face avand in vedere posibile riscuri la care ar putea fi supusa economia in viitor. Nu presupunand ca "totul va fi bine". Cei care traiesc in…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…