Senatorul PNL Florin Citu sustine ca Darius Valcov, ''consilierul condamnat in prima instanta la 8 ani cu executare'', arunca tot felul de petarde in spatiul public, liberalul referindu-se la declaratii ale acestuia cu privire la o ''gaura'' de 2 miliarde de dolari in buget, citand date ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), care ar fi aparut in perioada 2015 - 2017. "Declaratiile lui Darius Valcov - autodenunt? Consilierul, condamnat in prima instanta la 8 ani cu executare, arunca tot felul de petarde in spatiul public. Cel care a furat din bani…