- Peste 100.000 de persoane au ramas fara un loc de munca dupa ce a fost reintrodusa supraimpozitarea contractelor part-time, scrie pe Facebook fostul premier Florin Citu: „Efect previzibil despre care am avertizat”.

- Fostul premier Florin Cițu cere Guvernului sa renunțe la supraimpozitarea contractelor part-time, asta pentru ca 100.000 de oameni au ramas fara loc de munca, iar masura se dovedește nociva pentru economie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Muncii, Marius Budai , a anunțat ca Guvernul ia in calcul ca anumite pensii sa nu mai fie impozitate cu 10%. Ministrul Muncii spune ca „ar fi o crestere cu 50 de lei”. Masura care ar putea fi luata din luna ianuarie. Guvernul ia in calcul ca pensiile mai mici sau egale cu 3.000 de lei sa…

- Contributiile la contractele part time sub nivelul salariului minim pe economie vor fi calculate, incepand de luni, la salariul minim, costurile suplimentare fiind stabilite in sarcina angajatorului, ca parte a modificarilor fiscale adoptate de Guvern si aplicate din luna august, scrie Profit.ro.…

- Deputatul PNL Tudor Polak a afirmat ca nici el nu intelege masura privind supraimpozitarea contractelor part-time. ”Personal, nici eu nu inteleg supraimpozitarea contractelor part-time, am fost si secretar de stat in Ministerul Muncii si chiar am militat foarte puternic pentru eliminarea supraimpozitarii…

- Guvernul a anunțat ca vrea sa mareasca impozitul pe caștigurile obținute de jucatorii de jocuri de noroc prin aplicarea unui barem progresiv, dupa cum urmeaza: 10% pentru caștiguri pana in 3000 de lei, 20% pentru caștiguri de pana la 10.000 de lei și 40% pentru veniturile care depașesc aceasta suma.…

- Ministerul de Finanțe va modifica regimul de impozitare a contractelor de munca cu timp parțial, astfel incat, pentru salariații cu norme reduse, contribuțiile sociale sa fie platite din nou prin raportare la salariul minim aferent unei norme intregi, și nu in funcție de numarul de ore lucrate efectiv…

- Statul vrea sa combata astfel practica folosita de unii angajatori, care ofera un salariu mai mic, dar cu alte beneficii incluse in pachetul salarial, scrie Profit.ro . Coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR pregatește in aceste zile mai multe masuri fiscale, printre care și limitarea beneficiilor extrasalariale…