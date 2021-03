Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis sa prelungeasca cu inca 90 de zile perioada de scutire de la plata impozitului pentru domeniul HORECA, a anuntat, joi, premierul Florin Citu. ‘Se prelungeste pentru HORECA perioada de scutire cu inca 90 de zile a platii impozitului specific. Ultima oara aceasta a fost prelungita in…

- Guvernanții lui Florin Cițu pregatesc o lege care faciliteaza vanzarea terenurilor agricole strainilor, acuza economistul Adrian Caciu. Coaliția de guvernare pregatește cel mai mare tun imobiliar din istorie, in care s-ar investi peste 10 miliarde de euro. Cunoscutul economist Adrian Caciu vorbește…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…