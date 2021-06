Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca o crestere a salariului minim pe economie in fiecare an se va face in baza unei formule „predictibile si transparente”, aspect mentionat si in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar faptul ca acesta ar putea sa creasca pana la 3.000 de lei in 2026…

- Liderul opoziției, președintele PSD Marcel Ciolacu, susține ca reformele anunțate de Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR vor duce la saracirea populației. El ii acuza pe Florin Cițu și Dan Barna au transformat Planul Național de Redresare și Reziliența intr-un „vițel de aur”. „Creșterea varstei de…

- Guvernul a prezentat in Planul Național de Redresare și Reziliența, trimis oficial luni la Bruxelles, reforma sistemului de pensii din Romania, precum și pașii care urmeaza sa fie parcurși. Potrivit documentului transmis Comisiei Europene, creșterea varstei de pensionare va fi voluntara, va fi propusa…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea anunta ca oficialii europeni evalueaza in prezent capitolul privind reforma pensiilor din Planul National de Redresare si Rezilienta si a precizat ca obiectivul este un sistem de pensii care sa nu falimenteze bugetul de stat, iar fiecare…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a sustinut, marti, ca Uniunea Europeana va aloca Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta doar 14 miliarde de euro, iar diferenta pana la 29 de miliarde va fi un imprumut de tip FMI. El a afirmat ca romanii trebuie sa stie "clar"…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca a discutat marti cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, despre Planul National de Redresare si Rezilienta, el afirmand ca, ''la cat de rau arata acum lucrurile'', premierul Florin Citu ''se va intoarce din nou cu…

- Guvernul a discutat in sedinta de vineri Planul National de Redresare si Rezilienta, care urmeaza sa fie supus dezbaterii publice, a declarat prim-ministrul Florin Citu. Potrivit premierului, dupa bugetul de stat, PNRR a fost "al doilea test" al coalitiei guvernamentale, care arata "foarte clar" ca…