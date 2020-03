Florin Citu a declarat ca a decis sa isi depuna mandatul de prim-ministru desemnat deoarece "crede cu tarie" ca, pentru a avea succes in alegeri, presedintele partidului trebuie sa fie si premier, adaugand ca a tinut cont in hotararea sa si de "contextul" prin care trece Romania. "Un mesaj important pentru romani. Astazi am luat decizia sa-mi depun mandatul de Prim-Ministru desemnat Presedintelui Romaniei. Gestul meu trebuie interpretat in contextul prin care trece astazi Romania. Sunt un om de partid si inteleg sa fiu alaturi de partid si de Presedintele lui in momentele dificile. Cred cu tarie…