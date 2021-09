Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu considera ca Legea consumatorului vulnerabil, care a fost adoptata marti in Parlament, ''nu este indeajuns pentru aceasta iarna''. Prim-ministrul a subliniat miercuri, la Ploiesti, ca Guvernul are in vedere adoptarea unor masuri suplimentare de protectie pentru…

- Premierul Florin Citu considera ca Legea consumatorului vulnerabil, care a fost adoptata marti in Parlament, "nu este indeajuns pentru aceasta iarna". Prim-ministrul a subliniat miercuri, la Ploiesti, ca Guvernul are in vedere adoptarea unor masuri suplimentare de protectie pentru persoanele…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca, daca Parlamentul nu va aproba intr-o saptamana legea consumatorului vulnerabil, va solicita in Biroul Politic National al PNL sa-si asume el, la Guvern, raspunderea pentru aceasta lege, informeaza AGERPRES . “In perioada urmatoare trebuie sa aprobam legea…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca daca Parlamentul nu va aproba intr-o saptamana legea consumatorului vulnerabil, va solicita in Biroul Politic National al PNL sa-si asume guvernul raspunderea pentru aceasta lege.

- „Legea consumatorului de energie vulnerabil este o urgenta si voi depune toate eforturile pentru ca ea sa fie discutata in prima sedinta a comisiei de industrii. Este o nevoie presanta si am spus-o inca de anul trecut, cand a fost facuta prima liberalizare a pietei gazelor naturale, adica la 1 iulie…

- Premierul Florin Cîțu a lansat marți un nou atac la adresa lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților și contracandidatul sau în cursa pentru șefia PNL, de aceasta data pentru întârzierea adoptarii în Parlament a legii consumatorului vulnerabil la energie și gaze.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna. Citu a anunțat ca legea a fost deja pregatita și urmeaza sa fie aprobata in cel mai scurt timp. Potrivit acestuia, va exista o compensare in…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul va aproba rapid legea consumatorului vulnerabil, urmand sa existe o compensare a pretului energiei in aceasta iarna. "Am pregatit deja si am si anuntat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil si in acelasi timp am propus, va fi o compensare…