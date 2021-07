Stiri pe aceeasi tema

- "În mod categoric nu se rupe coalitia", susține senatorul UDMR Cseke Attila, întrebat despre conflictul din alianța de guvernare pe tema desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ)."Nu se rupe coalitia de guvernare. Eu sunt sigur de acest…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, a declarat, duminica, in cadrul unei emisiuni la Prima TV ca se poate rupe coalitia de guvernare din cauza nerespectarii obligatiilor asumate in domeniul Justitiei. De asemenea, ministrul a mai criticat UDMR care a votat ”cot la cot” cu AUR in problema desfiintarii…

- Comisia de la Veneția a salutat desființarea Secției de Investigare a infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și recomanda modificarea legii votate in Camera Deputaților. Comisia de la Veneția susține...

- Senatorul Daniel Fenechiu (PNL) face publice, pe pagina de socializare, cateva detalii de la dezbaterea pe marginea desființarii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Fenechiu spune ca avocații sunt impotriva proiectului propus de ministrul Justiției, Stelian Ion,…

- PNL este consecvent in sustinerea desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si are flexibilitate in a gasi cea mai buna solutie convenita in coalitie, a declarat, luni, presedintele liberal Ludovic Orban. "PNL este consecvent in sustinerea desfiintarii sectiei speciale. Punct.…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna spune ca alianța vrea desființarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie in aceasta sesiune parlamentara sau intr-o sesiune extraordinara din luna iulie. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca in coaliție va fi gasita cea mai buna modalitate pentru…

- Premierul Florin Citu si ministrul Justitiei, Stelian Ion, vor sustine marti, la ora 18,00, o declaratie de presa la Palatul Victoria (transmisie live pe paginile de Facebook si YouTube ale Guvernului si prin sistemul unic de distributie al Palatului Victoria), potrivit agerpres.ro.

- Premierul Florin Cițu, ministrul Justiției, Stelian Ion, co-președinții USR Plus Dan Barna și Dacian Cioloș, dar și alți reprezentanți ai puterii, printre care fostul ministru Vlad Voiculescu și europarlamentarul Rareș Bogdan, au afectat independența Justiției in dosarul „10 august”, potrivit raportului…