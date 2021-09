Stiri pe aceeasi tema

- “Ma bucur ca OMV Petrom continua investitiile in Romania, nu doar pentru cresterea productiei, dar si pentru reducerea emisiilor de carbon”, a declarat Florin Citu, joi, intr-o postare pe Facebook. Potrivit premierului, contextul international este unul “complicat” si e nevoie de eforturi suplimentare…

- Premierul Florin Citu a declarat ca la intalnirea de joi cu responsabilii pe piata energiei electrice doreste sa inteleaga ce se intampla cu cresterea preturilor si sa se asigure ca si in Romania sunt indeplinite conditiile unei piete concurentiale. El a raspuns astfel intrebat care vor…

- Premierul Florin Citu afirma ca investitiile in sectorul energiei nucleare civile din Romania, respectiv in dezvoltarea proiectelor nuclearo-energetice de la Cernavoda, sunt vitale, subliniind importanta participarii la aceste programe a partenerilor canadieni si americani. …

- Scumpirile de acum arata cat de importanta este existenta resursei locale. Avem planul pentru Marea Neagra, credem ca statul roman vrea acest proiect, dar este critic sa luam o decizie anul acesta, spune Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, citata de ZF, arata Mediafax. „Gazul este cheie…

- Cresterea porcinelor in exploatatii in aer liber s-a dovedit a avea un inalt grad de risc de infectare cu virusul pestei porcine africane, din cauza contactului cu mediul silvatic, motiv pentru care e necesara interzicerea acestei forme de crestere a porcinelor in perioada in care pe teritoriul Romaniei…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata: „Devenim pro-activi. Ne vom bate pentru investiții pe piața internaționala”. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania!…