- USR are propria propunere de premier, in cazul in care liberalii nu vor avea una. Președintele gruparii, Dacian Cioloș, este cel care și-ar asuma guvernarea, dar vine și cu un pachet de masuri de guvernare. „In absența unor propuneri clare, concrete cu partenerii noștri de guvernare suntem gata sa venim…

- Cu doua zile inainte de incheierea votului prin care membrii USR PLUS iși aleg noul președinte, Dan Barna a acordat un interviu pentru Libertatea in care vorbește despre alegerile interne și acuzațiile aparute in partid legate de acest proces. Se ferește insa sa foloseasca cuvantul „frauda”. Despre…

- Dacian Ciolos a declarat, intr-un interviu pentru Digi24, ca formațiunea al carui lider este „nu are nicun acord, n-am negociat și n-am semnat nimic cu AUR. Nu avem obiective politice comune”. Intrebat despre moțiunea de cenzura semnata alaturi de Alianța pentru Uniunea Romanilor, Cioloș a spus ca e…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, in intalnirea cu diplomații romani, ca va fi gasita „o soluție buna” pentru actuala criza guvernamentala. „Vom gasi o soluție buna și pentru aceasta criza. Romania continua sa fie o țara stabila. Va garantez ca vom gasi cele mai potrivite soluții pentru…

- Jurnalistul Antena3, Radu Tudor, a comentat recenta criza guvernamentala starnita de programul de investiții Anghel Saligny. Dupa ce premierul Florin Cițu a introdus pe ordinea de zi intr-o ședința de guvern programul Anghel Saligny, ședința a fost suspendata. Ba mai mult: liderul USR-PLUS,…

- Negocierile cu privire la rectificarea bugetara vor fi reluate marți, cand a fost convocata și o ședința a Biroului Executiv al PNL.Liberalii ii vor cere premierului Florin Cițu sa aloce bani pentru proiectele de investiții pe care le au primarii, noi sau in derulare.In coaliția de guvernare se va rediscuta…