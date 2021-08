Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu i-a felicitat, luni dimineata, pe pompierii romani care au actionat pentru stingerea incendiilor de vegetatie din Grecia, afirmand ca acestia ‘si-au facut treaba excelent’. ‘O noua misiune incheiata cu bine in Grecia. Pompierii nostri si-au facut inca o data treaba excelent. Felicitari…

- Romania trimite in Grecia 142 de pompieri cu opt autospeciale de stingere incendii de padure, trei cisterne, un centru de comanda, doua containere Multirisc, un autocar de intervenție, precum și alte mijloace de sprijin logistic, printre care și o drona. Pompierii care formeaza modulul sunt de la Inspectoratul…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) informeaza ca, joi dimineata, incepand cu ora 8.00, pompierii romani acționeaza in zonele Spathari si Kalivia din Grecia, cu sase masini de stingere, doua cisterne si o drona. Totodata, sase pompieri vor avea misiunea de a asigura alimentarea autospecialelor…

- Premierul Florin Cițu le-a transmis un mesaj pompierilor romani care se lupta cu flacarile in zona Spathari din insula Evi. „Suntem mandri de voi”, a scris premierul pe Facebook.

- Convoiul format din cei peste 100 de pompieri salvatori care au plecat din Romania pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a ajuns in Atena, informeaza, sambata, Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, ofiterii responsabili romani…

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. „Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…