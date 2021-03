Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu are astazi o intalnire cu primarul general si cu primarii de sectoare pentru a discuta despre situatia epidemica din Capitala, in contextul cresterii numarului de infectari cu coronavirus.

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, ca a vazut ce s-a intamplat in weekend, fiind nemultumit ca sunt persoane care inca nu au inteles ca trebuie respectate regulile pentru limitarea pandemiei. Premierul a anuntat ca, la ora 13.00, va avea o intalnire cu primarul general si primarii de sector pentru…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, joi seara, la B1 TV, despre rezultatele vaccinarii, dar și despre faptul ca cine a vrut sa se imunizeze, a putut sa faca acest lucru. "Din informațiile pe care le avem pana acum, lotul respectiv in care au aparut acele protbleme, nu este in Romania. Vom vedea…

- Alin Stoica, președinte al Filialei PLUS Sector 6, este de profesie avocat (absolvent al Facultații de Drept din cadrul Universitații București) și are experiența atat in ceea ce privește interpretarea și aplicarea actelor normative, cat și a elaborarii acestora. Pentru o perioada de doi ani (2016 –…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre carantinare și despre faptul ca foarte mulți oameni incearca sa gaseasca soluții pentru a nu respecta regulile. "Pentru fiecare masura vine cineva și gasește o soluție. Dar de fapt ne pacalim singuri. Pe langa masurile…

- Cultele religioase au primit, pentru 2021, doar 28 de milioane de lei, o reducere cu aproape 89% fața de 2020. Premierul Florin Cițu a precizat ca suma alocata a fost negociata cu reprezentanții celor 18 culte religioase oficial recunoscute in Romania și care nu au avut niciun fel de obiecții.…

- O noua discutie pe tema managementului deseurilor din Bucuresti a avut loc, joi, la Ministerul Mediului. Au participat primarul general Nicusor Dan, primarii sectoarelor 2, 3, 5 si 6, dar si un reprezentant al Primariei Sector 4. Pana saptamana viitoare vor exista propuneri concrete care vor fi integrate…

- Premierul Florin Cițu a facut o declarație dura dupa ședința de Guvern pe care a convocat-o pentru ora 13:30, dupa incendiul care a izbucnit la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”. “Acum, despre tragedie. Metehnele sistemului de sanatate din Romania și-au facut prezența și astazi, deși au fost…