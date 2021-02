CÎȚU, o invitație mai directă: ”Tovarășe Ciolacu, când ai timp, dă-mi un telefon!” Premierul Florin Cițu raspunde sambata, dupa vizita la Bruxelles, criticilor legate de bugetul pe 2021. „Am vazut discuții și interpretari eronate despre buget. Ne bazam pe o realitate dura: o guvernare PSD urmata de un an de pandemie. Acest buget aloca resursele obținute prin taxe celorlalte sectoare din economie. Am spus de la inceput ca nu sunt de acord sa mențin nenorocirile facute de PSD. Pentru a crea spațiu pentru programul nostru de guvernare trebuie sa eliminam aceste nenorociri. Prin acest buget reparam dezmațul facut de PSD”, a spus premierul. E INCREDIBIL! S-au golit spitalele din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

